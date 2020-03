Cathy Sáenz, conductora del programa “Mujeres al mando”, volvió a publicar en su cuenta oficial de Instagram y viene reportando sus días durante este aislamiento social por el coronavirus (COVID-19)‎.

A través de su Instagram Storie, la presentadora de televisión señaló que viene limpiando su domicilio durante esta cuarentena. “Aproveché en limpiar mi closet y encontré este gorrito que está en su punto. Aprovechen y limpien, así no te guste”, expresó.

En otra publicación, la personalidad de Latina confesó que vive su aislamiento sin familiares. “Yo he comido tallarines con salsa blanca y no estuvo tan difícil. ¿Qué has comido tú? Cuéntame que estoy sola”, reveló.

Como se sabe, Cathy Sáenz estuvo desconectada de sus redes sociales tras convertirse en blanco de duras críticas por un incidente protagonizado en “Mujeres al mando”, donde las panelistas del espacio televisivo dieron una crítica al turbante que usó Anahí de Cárdenas en la alfombra roja de una película nacional.

Los ataques hacia su persona fueron tantos que la conductora se vio en la obligación de cerrar sus redes sociales, pero finalmente pasó la página y retornó para comunicarse con sus fans.

Cathy Sáenz reporta sus días en aislamiento social. (Video: Instagram)