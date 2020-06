Este sábado 13 de junio se estrena una nueva temporada de “Yo Soy” en medio del distanciamiento social, mascarillas y más medidas de seguridad que la producción “Rayo en la botella” impondrá durante sus transmisiones a través de la señal de Latina.

Esto significa el regreso al trabajo del equipo técnico, conductor y jurados. Entre ellos, Katia Palma, actriz que ingresó al programa en la novena temporada y que desde entonces se ha mantenido en el espacio de entretenimiento.

En conversación con El Comercio, Palma afirma sentirse lista y cuenta que tiene sus propias medidas de seguridad para salir y volver a casa sin miedo. La también actriz estuvo en el ojo de la tormenta a inicios de mayo, cuando policías intervinieron su edificio por una supuesta fiesta que realizó con amigos en su departamento.

Según relató, se juntó con sus vecinos, quienes también son sus amigos, para coordinar quién iba a hacer las compras y qué cosas necesitaban. “Yo me muero de terror de salir a la calle. Entonces en una semana uno salía a comprar para todos”, relató.

“Nos juntamos para cuadrar, pusimos música y vino la policía. Demostramos con nuestros documentos que todos vivíamos ahí y bajé el volumen... Pido disculpas, algún vecino le habrá molestado mi risa gritona”, aseguró.

Departamento de Katia Palma fue intervenido por serenos y policías. (Trome.pe)

Palma también contó que en su edificio han impuesto algunas reglas para prevenir contagios y que ella ha cumplido con la cuarentena de la manera debida. “Eso ha sido la intervención, por eso no hubo detención, ni multa, ni nada”, añadió.

Si bien el tema ya está zanjado, aún así recibe bromas de sus amigos, quienes le reprochan que haya hecho una fiesta y no los ha invitado. “Piensan que hice un tonazo”, bromea.

Un teatro sin público

Katia Palma lleva, además, varios años dedicados a sus proyectos teatrales. Hasta febrero trabajó en su unipersonal “Los rollos de Katia”, pero la cuarentena la obligó a parar. “Aún no me dan ganas de reinventar hasta que se pueda traer público. No me lanzo a lo digital porque no hay una señal sostenible para que el espectador pueda disfrutar bien (el show)″, afirma.

Cuenta que se habló de llevar “Las Banda-las” al internet, pero el mismo motivo sigue latente. “Hablo en lo personal, la gente que hacemos teatro no lo sentimos igual, no sentimos las risas”, agregó.

Del mismo modo, señala que esta nueva temporada de “Yo Soy” también será complicado al no obtener una respuesta inmediata del público, pues la interacción será por redes sociales.

“A mí me parte el alma, yo soy humorista, hago improvisación, trabajo con la respuesta del público. Esto (la pandemia) es un poco frustrante para el artista”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Andrés Wiese no podría ser denunciado por acoso sexual

Andrés Wiese no podría ser denunciado por acoso sexual