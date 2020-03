Leonard León dio la cara y en comunicación con el programa “En boca de todos” salió al frente para responderle a las personas que lo acusan de estar paseando por las inmediaciones del condominio donde vive, ubicado en San Miguel, pese a estar en cuarentena por el coronavirus que le fue detectado hace unos días.

“Por supuesto que tengo que ser responsable porque yo, sabiendo que tengo el COVID-19, jamás voy a permitir de que ninguno de mis vecinos del condominio se vean afectados y sean infectados con este terrible virus (…) Sería incapaz yo de poder de salir de acá e irresponsablemente irme a caminar”, señaló tajante.

“Ayer (jueves) me causó indignación las afirmaciones de una señorita de nombre Adriana Pinto que salío a decir que yo me estaba paseando por el condominio, que vivo con alguien, que me tomé fotos con niños”, agregó Leonard León.

“Yo quiero rechazar contundentemente lo que dijo esa señorita, porque yo estoy, desde que llegué aquí, totalmente solo. Desde que bajé del taxi tenía mascarilla y mis guantes (…) Yo ingresé a mi departamento el sábado a las 5:30 de la tarde y desde ese día no he salido”, aseguró.

La expareja y padre de los dos hijos mayores de Karla Tarazona manifestó que estaba haciendo público el nombre de la persona que salió en los medios a hablar de él porque tomará acciones legales en su contra. “Lo que quiso es generar miedo y pánico en todos mis vecinos y eso no lo voy a permitir”, dijo.

Asimismo, el cantante –que aseguró estar sintiéndose cada día mejor– pidió a la empresa encargada de la seguridad de su condominio que revisan las imágenes para que confirmen que él no ha salido de su departamento . “Si yo me he paseado, seré responsable penalmente”, precisó.

En ese sentido, León le envió un mensaje a sus vecinos: “No tengan miedo, yo no voy a salir de mi departamento (…) Yo me encuentro bien, estoy totalmente encerrado y jamás los expondría a que se puedan contagiar. En mi recae toda la responsabilidad si estoy faltando a la verdad”.

El cantante también aprovechó para explicar que si tomó un taxi para dirigirse al hotel donde se quedó apenas llegó a Lima proveniente de Europa, fue porque después de que lo sometieron a la prueba de despistaje, el personal del Ministerio de Salud no les ofreció una movilidad para llevarlo a acatar la cuarentena.

Leonard León se defendió de acusaciones. (En boca de todos)