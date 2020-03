El cantante Leonard León acaba de pasar los controles médicos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, confirmó Trome.pe.

La información indica que León se encuentra “bastante asustado” y que pasará la noche en un hotel “porque tiene miedo de contagiar a sus pequeños hijos".

Por otra parte, Olenka Cuba, pareja del músico, pidió ayuda al Ministerio de Salud porque ella no puede tenerlo en su hogar.

“Yo sólo le pido al Ministerio de Salud que nos ayude porque yo no lo puedo meter a mi casa, tengo una niña muy bebita. Ahorita no sé cómo voy a hacer, estamos pensando en meterlo en un hotel, aislarlo, por mi hijita no puedo”, dijo Cuba al citado diario.

En otro pasaje de la entrevista, Olenka Cuba contó que Leonard León no recibió ninguna ayuda de las autoridades peruanas.

Leonard León en aeropuerto de Lima

“Ellos han salido por sí solos. Lo que yo sé es que ellos no han comprado el pasaje, el productor que los llevó compró el pasaje. Desde antes querían salir, pero no había vuelos”, reveló la pareja de León.

Como se recuerda, Olenka Cuba estuvo en el aeropuerto de Lima y contó que estaba decepcionada por la actitud de muchos peruanos que criticaron que León quisiera regresar al Perú.

“Acá en el Perú la gente es muy egoísta. La gente no se pone en el lugar de uno, no se pone, ellos que hacían allá si ellos solo había por dos semanas, no tenían dinero, cómo iban a alimentarse. Atemorizada he estado porque tenía miedo de que se quedaran allá sin comida, sin hospedaje, de dónde iban a sacar ellos para alimentarse, no tenían cocina, ni siquiera para que ellos se cocinaran. Ellos no han pagado nada gracias al productor, pero hasta cuándo. Impotencia ha tenido, cómo en los peores momentos el mismo peruano no apoya, al contrario, es egoísta”, concluyó Olenka Cuba.

