El actor Lucho Cáceres respondió mediante su cuenta de Facebook sobre la noticia que emitió el programa “Magaly TV, la firme”, en el que lo captaron corriendo pese a la cuarentena que se debe cumplir en todo el país por 15 días para frenar el contagio del coronavirus.

“Consciente de los difíciles momentos que atravesamos y como ciudadano responsable he acatado el aislamiento social señalado por el decreto de urgencia, decidí junto a mi familia pasar la cuarentena en un lugar alejado de Lima donde además me encontraba ya cuando se dictó la medida y, me permitía cumplir con una prescripción médica dada mi hipertensión diagnosticada hace un par de años”, señaló el protagonista de “El Día de mi Suerte” en su red social.

El actor comentó que su tratamiento se basa en una dieta, medicamentos y trotar a diario. Es por ello que se mudó a un condominio donde podría realizar su rutina sin problema alguno y sin transgredir las normas de prevención. “Lo dicho puede observarse en las imágenes propaladas por un medio de comunicación que -con el afán de generar una frívola ‘noticia’- invadieron propiedad privada para registrar esta rutina mía”, agregó.

Señaló que la noticia se vio distorsionada por el enfoque del programa de Magaly Medina, “otra muestra lamentable del periodismo malsano y nocivo”.“Lamento tener que hacer esta aclaración en momentos en que deberíamos estar concentrados en lo esencial: la información adecuada y la salud de nuestra ciudadanía”, finalizó.

