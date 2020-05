El cantante de cumbia Tommy Portugal contó que debido a la crisis sanitaria provocada por la propagación del coronavirus, sus proyectos profesionales y personales dieron un giro inesperado.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el cantante aseguró que junto a Estrella Torres planeaban casarse este año, pero la pandemia los obligó a cambiar sus planes. Además, reafirmó que su relación es muy estable.

“Con Estrella tengo una relación de 6 años, es muy sólida, este año nos queríamos casar pero la cuarentena ha hecho que cambiemos los planes. A pesar de la distancia, pues ella está en el norte (Trujillo) con su familia y yo en Lima, estamos felices, más unidos que nunca y extrañándonos mucho”, comentó el cantante de cumbia.

Asimismo, Tommy Portugal reveló que la cuarentena le está costando por el tema de la comida, pues suele romper la dieta, ya que no sabe cocinar.

“No puedo con la dieta, me encanta el cebiche y no puedo comerlo desde que empezó la cuarentena. Hace unos días intenté prepararlo, pero soy malo en la cocina, solo me sale bien el pan con mantequilla”, contó en un diálogo con Dimas Ysla, cantante de la Gran Orquesta.

Por otro lado, el cantante de cumbia no ha dejado de trabajar y acaba de lanzar su tema “Fatalidad”, una fusión de cumbia con afro: “No podemos dejar de producir música y estoy lanzando un tema nuevo, fusión de cumbia con afro porque le hemos puesto cajón peruano y es muy bailable”, precisó.

