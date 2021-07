Fiorella Cayo, actriz de “Torbellino” y “De vuelta al barrio”, se vacunó contra la COVID-19. La artista de 41 años recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje de reflexión a sus seguidores tras recibir su primer dosis.

En su mensaje público, Cayo confesó que no tenía “muchas ganas” de vacunarse, pero llegó a hacerlo por tratarse de una responsabilidad social.

“Listo, vacunada. No tenía muchas ganas de vacunarme porque hasta ahora tuve la suerte de no enfermarme, ni resfriarme, en más de dos años, creo que gracias a mi vitamina C1000 que me tomo todos los días y mi extracto de espinaca, kion, apio, naranja y miel, pero por una responsabilidad social vine a hacerlo, porque al vacunarte bajas tu carga viral, y haces el bloque de defensa más fuerte”, expresó.

“Si en bloque podemos lograr una defensa más grande como país, al virus, vacunémonos más, sin miedos. Si tienes miedo hazlo con todo y miedo y no dejen de ponerse su segunda dosis que hoy leí que más de 200,000 peruanos no volvieron a ponerse su segunda dosis y es mejor que se la pongan ya, para que valga la pena la primera, sino lo hicieron por gusto. Se nos tenía que venir esta pandemia para volvernos más conscientes de la importancia de la salud física y emocional, hagamos que no haya sido en vano todo y creémonos hábitos más sanos para sentirnos mejor”, añadió.

Finalmente, Fiorella Cayo recomendó a sus seguidores a estar constantemente activos y por propia iniciativa para seguir adelante en medio de la incertidumbre que trajo la pandemia.

“No esperes que nadie te motive. Tú tienes que ser tu propia motivación, solo con disciplina y tener bien claro lo qué hay que hacer para mover nuestro cuerpo y nuestra energía. Es una máquina que necesita movimiento, sino se empoza y todo mal. Veo los parques llenos de gimnasios móviles y gente corriendo y levantándose de la cama aun sin ganas, pero con la disciplina necesaria para hacer algo por su bienestar y me siento feliz, veo que avanzamos. Así que en vez de quejarnos de sentirnos mal, hagamos algo para cambiarlo”, concluyó.

