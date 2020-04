El actor Adolfo Chuiman se encuentra cumpliendo a cabalidad la cuarentena decretada por el gobierno peruano. El recordado “Peter” confesó tener miedo a la propagación del virus e insta a que todos se queden en casa para evitar las pérdidas humanas.

“Desde que se decretó la cuarentena no he salido de mi casa, estoy haciendo caso a las recomendaciones del gobierno, pues este es virus es mortal, una cosa que no se ha visto antes. He vivido el cólera, el terrorismo, pero este coronavirus es como un arma silenciosa”, comentó el popular actor en una entrevista a Trome.

El miedo de salir a la calle

Chuiman de 73 años confiesa que tiene miedo de salir a las calles, pues no se conoce a simple vista quiénes están infectados y teme hacerle daño a sus seres queridos. Además reveló que aún no sabe cuándo retomarán las grabaciones en “De Vuelta al Barrio”.

“Yo no quiero exponerme, ni poner a mi familia en riesgo. Por ahora no tenemos fecha para volver a las grabaciones de la serie, porque somos un elenco numeroso de actores, técnicos y hasta maquilladoras”, agregó.

Finalmente el artista señaló que salir de esta cuarentena será un proceso lento para todos pero con el tiempo se superará. “Hemos superado situaciones más complicadas”, afirmó.

_________________________________________

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

_________________________________________

