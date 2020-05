Tras ser criticada por pedir bono económico para los artistas que no trabajan por pandemia de coronavirus, la cantante Amy Gutiérrez acaba de publicar en Instagram un video donde indica que todo fue un mal entendido y de que es momento que todos los peruanos estén unidos para superar la crisis por el COVID-19.

“Buenas tardes a todos. Este video es para aclarar una respuesta que di ayer durante una entrevista, la cual no se entendió como debía (...) Yo no hablaba por mí sino por los miles de artistas que, al igual que muchos peruanos, también están en situación vulnerable”, agrega.

Coronavirus USA | Estados Unidos EN VIVO: muertos, casos y situación de Nueva York hoy, jueves 30 de abril

Coronavirus Perú EN VIVO: 1.051 muertos y casi 37 mil casos confirmados en el día 46 de la emergencia

Gutiérrez también señaló que se debe de ayudar a todos los peruanos “sin etiquetas”. “Pido de corazón que todos nos unamos... es un momento muy difícil para todos... todos estamos muy estresados y quizá asustados, pero solo deseo que puedan encontrar la manera de seguir adelante... fuerza para todos por igual”, finalizó en su escrito.

En video la cantante manifiesta que “jamás le quitaría el apoyo a las personas que no tienen casa o no tienen que comer. Jamás diría que le quiten el apoyo a ellos para que nos apoyen a nosotros (los artistas)”.

“Ahora puedo estar más tranquila al decirles lo que realmente quise decir. Deseo que cada uno pueda tener salud en sus familias. Mucha fuerza”, finalizó.

Como se recuerda, la salsera dijo en una entrevista que los artistas deberían contar una ayuda económica por parte del Estado. “Yo pienso que sí debería haber un bono para los artistas, me gustaría que no nos dejen para el final y sí piensen en una solución para nosotros que no podemos ni trabajar. (...) La gente piensa que podemos vivir de todo lo que hemos ganado, pero si es que no hay trabajo ya no podemos vivir de lo que hacemos”, declaró.

