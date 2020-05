El 15 de mayo la cantante Anna Carina Copello comunicó a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19 con un extenso mensaje, donde recalcó la importancia de cuidarse ante esta enfermedad que viene afectando a miles de personas en el mundo.

“Ayer me dieron los resultados de la prueba molecular y salió positivo. Tengo COVID-19 y la verdad es que me cuesta creerlo. A pesar de haber tenido todas las precauciones del caso, de no haber salido de mi casa por más de 60 días, de haber desinfectado bolsas y todo lo que llegaba de afuera usando mascarillas, al parecer no fue suficiente. Les cuento todo esto para que sean conscientes de lo serio y contagioso que puede ser este virus”, expresó la artista nacional en ese entonces.

Ante esta confirmación, los fans de la cantante peruana expresaron su preocupación a través de mensajes de Instagram. Las muestras de cariño han sido tantas que Anna Carina Copello volvió a pronunciarse en su red social para señalar que se encuentra optimista en su proceso de recuperación.

“Mantente positivo”, escribió la intérprete de “Quiero contigo” en un Instagram Storie. El mensaje de Anna Carina estuvo acompañado de una fotografía pasada, donde la artista luce una enorme sonrisa.

Copello estuvo nominada y fue ganadora en los premios MTV EMA 2013 como Mejor Artista Latinoamericano. Además, ella fue entrenadora en “La voz Kids” y en 2018 firmó un contrato discográfico con Sony Music Latin.

Anna Carina Copello en proceso de recuperación. (Foto: Instagram)

