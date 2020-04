Tras llegar de Estados Unidos y ser puesto en cuarentena en un hotel de Lima, el periodista Beto Ortiz acaba de publicar en Instagram que dio negativo en una prueba de coronavirus (COVID-19). El conductor de televisión aprovechó en agradecer por lo mensajes de apoyo y pedir a sus seguidores que se queden en casa y hagan caso a las autoridades.

El conductor de “El valor de la verdad” subió a su red social una serie de fotografías para explicar cómo funciona la prueba rápida para el COVID-19.

“1). En la primera foto, el Dr. Frank Flores y su equipo de tecnólogos médicos de EsSalud acaban de anunciarme que el resultado de mi prueba ha sido NEGATIVO. 2) Yo, contento con mis resultados en la segunda foto. 3) Y en la tercera, la prueba de inmunoglobulina o prueba rápida que se usa así: Te pinchan un dedo para sacarte una gotita de sangre y la colocan en el dispositivo a esperar el resultado”, comentó Ortiz.

“- Si te sale la letra M significa que en este momento tienes una infección AGUDA de coronavirus. - Si te sale la G significa que tienes la infección en desarrollo desde hace más de 7 días y ya has generado anticuerpos. - Si te sale la C (como a mí) significa que la prueba no ha detectado anticuerpos del virus en tu sangre”, finalizó.

La publicación, que cuenta con más de 10 mil ‘likes’, recibió el apoyo de todos los seguidores de Beto Ortiz. “Es bueno saber que te encuentras bien”, “Dios es bueno. Ahora a cuidarse más”, “Cuídate siempre, Beto”, indicaron los seguidores del periodista.

Como se recuerda, Beto Ortiz estuvo de viaje en Estados Unidos (Miami - New York) y realizaba constantes enlaces en vivo para el programa de Magaly Medina. Llegó al Perú desde Miami para guardar cuarentena en un hotel en Lima.

VIDEO RECOMENDADO

Cinescape: entrevista exclusiva con Berlín y Palermo

Cinescape: entrevista exclusiva con Berlín y Palermo