Luego de 60 días lejos de sus seres queridos para evitar la propagación del coronavirus, el conductor radial, Carlos Galdós, contó que se reunirá con sus hijos tras dar negativo a una prueba de la COVID-19.

En su programa en radio Capital, el locutor contó que le practicaron la prueba de la COVID-19 para descartar que esté infectado y poder así reunirse con sus pequeños luego de dos meses distanciados.

Ni bien conoció que el resultado fue negativo, Carlos Galdós inmediatamente llamó a las madres de sus hijos para poder verlos y abrazarlos nuevamente.

“Me hicieron la prueba, el descarte y para mí esa prueba a significado mucho en mi vida porque yo hace 60 días que no veo a mis hijos. Cuando a mí me hacen esta prueba el viernes, me sale que estoy sin el coronavirus y en el acto llamé a las mamás de mis hijos para verlos inmediatamente”, contó Galdós.

“Tú te imaginas reencontrarte con tus hijos después de 60 días. El amor es tomar distancia y yo tomo distancia de mis seres queridos porque los amo”, añadió en su declaración en la radio.

Asimismo, Carlos Galdós aseguró que acatar el aislamiento social es muy importante para velar por la salud y el bienestar de sus seres queridos. “tomemos distancia”, precisó.

