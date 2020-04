Luego que el programa “Magaly TV, la firme” revelará que varios famosos como Gisela Valcárcel tramitaron el pase especial de tránsito, la popular conductora de televisión usó su cuenta de Instagram para responder por qué pidió su salvoconducto para movilizarse en medio de la emergencia nacional (cuarentena) para frenar el avance del coronavirus (COVID-19).

Valcárcel lamentó que existan “diarios" que “mientan a sus lectores con portadas carentes de verdad” y que solo “desinforman” a la ciudadanía. La presentadora de “El gran show” hizo su descargo y manifestó que nunca mintió en su información.

“La Policía, cada vez que me ha parado, ha revisado mis documentos y me ha hecho las preguntas pertinentes notando que lo que consigno es solo la verdad y por emergencia en su totalidad. Además, me he trasladado a hospitalizar a un familiar que tengo a mi cargo, todo con el respectivo permiso con su historia clínica, mas no con el pase”. indicó.





“Lamento tener que aclarar este tema, lo hago porque sé qué hay mucha gente que me sigue y no quiero que piensen que actúo burlándome de la autoridad y las indicaciones que se nos dan y que todos... ¡Todos los peruanos debemos cumplir!”, agregó la conductora.

Como se recuerda, fue hace unos días que el programa “Magaly TV, la firme” publicó un reportaje donde señala que varias figuras de la televisión como Melissa Klug, Evelyn Vela, Josimar, Karen Dejo y Lucía de la Cruz habían tramitado su pase especial de tránsito.

