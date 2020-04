View this post on Instagram

Mi experiencia en tiempos de cuarentena ❤️🥴🤣 . Siendo el día 32 de aislamiento, definitivamente la convivencia (7 años y medio) y el aislamiento en pareja (32 días) es OOOOOTRA COSA 🤣. Los primeros días como dos enamorados, mi amor yo te ayudo! yo lo hago! 🥰 Pero van pasando los días y de pronto todo va cambiando y sólo con miraditas nos decimos todo 😳🙄🤣. Al final cada quien va para su esquina jajajaja. Pasan unos minutos y luego nos buscamos para reírnos 🥰 ¿Por qué les cuento esto? Porque me escriben preguntándome si también para nosotros estar tanto tiempo en este aislamiento es difícil y cómo lo manejamos. Bueno es difícil para TODOS, pero cuando te das cuenta que realmente nada es más importante que estar juntos y más cuando el estado emocional en el que nos encontramos todos actualmente, es difícil. Por ende los espacios son importantes hoy más que nunca, las dinámicas de cada uno no tienen que ser críticas ni analizadas por el otro, simplemente cada quien tiene su forma y su ritmo, bajamos la guardia, respiramos y le damos más importancia a ese abrazo, a esa risa y a ese beso que todos necesitamos en momentos tan difíciles como los de ahora ❤️🙏🏻🙌🏻🥰 #MiExperiencia #Cuarentena