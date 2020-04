Leonard León confirmó que se recuperó del coronavirus (COVID-19) y que fue dado de “alta” por vía telefónica. El cantante de cumbia también reveló que espera que le den de “alta por escrito ya que es un personaje público".

“Ya no tengo Coronavirus, hace cinco días me dieron de alta por teléfono, pero estoy esperando que me den el alta por escrito, pues lo necesito ya que soy un personaje público, y la gente no me va a creer si lo digo así por así, porque he recibido amenazas y en el condominio donde vivo hay mucho miedo, quiero ser prudente y tener un documento que asegure que ya estoy bien”, indicó a El Comercio.

León también contó que era monitoreado constantemente por especialistas sanitarios.

“Cuando me detectaron el coronavirus la Diris (Dirección de Redes Integradas de Salud) me llamaba interdiario para monitorear mi caso, después lo volvieron a hacer en dos semanas y yo tuve que insistir para que me vuelvan a hacer la prueba, pedí la del hisopado, pero solo hace una semana me han hecho la prueba rápida, han venido a mi casa y el resultado ha sido mixto, es decir, negativo. A los dos días me llamaron para decirme para darme el alta. Yo he estado aislado 34 días”, agregó.

La pareja de Olenka Cuba indicó que su buen estado de salud fue clave para poder curarse. “Gracias a Dios los síntomas que he presentado por el coronavirus solo han sido fiebre, tos y malestar del cuerpo. No tengo otras enfermedades que puedan agravar la situación, no soy hipertenso, ni sufro de diabetes, ni tengo obesidad, factores que complican”, señaló.

“Luego que me han dado de alta he llamado para decir que necesito el alta por escrito, me dieron un correo al que he escrito, pero no he recibido ninguna respuesta. Estoy pensando hacerme la prueba del hisopado de manera particular, sé que una clínica la está realizando”, dijo.

Unidos contra el COVID-19

Leonard León también reflexionó sobre el efecto que está tenido la paralización de las actividades artística para evitar la expansión del coronavirus en Perú. “Este año será difícil para todos nosotros los artistas porque no vamos a poder trabajar, pienso que tenemos que unirnos y vamos a tener que reinventarnos”.

“Esta enfermedad me ha hecho entender que todos somos vulnerables. Antes que tenga esta enfermedad yo decía ‘soy fuerte, no me va a pasar nada’. Pero me he equivocado”, reflexionó el músico que estima que se contagió del virus cuanto estuvo en Italia.

