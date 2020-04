Luego de revelar que Latina suspendió su contrato de trabajo, el exchico reality Nicola Porcella volvió a utilizar sus redes sociales para compartir una triste noticia en su vida, y es que tuvo que separarse de su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, el exconductor de “Todo por amor” mostró su lado más sentimental tras confesar que su hijo, Adriano, tuvo que alejarse de él para seguir pasando la cuarentena al lado de su madre.

En una historia que publicó en la red social, Nicola asegura que lloró al estar sin su hijo y dijo que ahora estará sin él en medio de la pandemia del coronavirus.

“Soy duro y frío, no suelo llorar, pero hoy Adriano tuvo que regresar con su mamá y parezco la llorona”, escribió Nicola Porcella junto a una fotografía en la que aparece con los ojos llenos de lágrimas.

Como se recuerda, el exchico reality contó que ya no tiene contrato con Latina, donde conducía el programa “Todo por amor” junto a Karina Rivero, y por ahora no planea volver a la televisión.

“Mi contrato se suspendió e imagino que no debe tener validez. No tengo pensado volver a la televisión en un corto plazo, creo que después de todo lo que ha pasado, tengo que ver por el futuro de mi hijo y familia”, afirmó Nicola Porcella al diario Trome.

“Ahorita estoy en un protagónico que es líder en su horario, en la novela ‘Te volveré a encontrar’, y no me convendría aceptar cualquier programa. Elegí ‘Todo por amor’ porque era un formato que me gustaba, era mi regreso a la televisión y ahora, después de haber estado en el programa y con un protagónico, la situación cambia, siempre hay propuestas (de trabajo), pero ahora estoy enfocado en mi negocio”, añadió en su declaración.

