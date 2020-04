La empresaria Patty Wong anunció que reabrirá su restaurantes bajo la modalidad de delivery. La exmodelo se presentó en una transmisión en vivo vía Instagram con el conductor de televisión 'Choca 'Mandros y aseguró que “es momento de reinventarse porque pasada la cuarentena nada va ser igual".

Wong informó que está cumpliendo con todas las medidas preventivas para evitar el contagio del nuevo coronavirus, y destacó que lo principal es la salud de sus trabajadores.

“Con cuidado, no irresponsable. La prioridad son mis trabajadores. No un tema económico sino su salud. Estoy pensando en abrir algunos locales, no todos, sino paulatinamente siguiendo los protocolos de seguridad", expresó.

Sin embargo, Wong mencionó que cancelará las funciones en el local de San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más afectados por la pandemia.

“El de San Juan de Lurigancho no, porque hay mucho contagio en esa zona y no los voy a exponer. Es momento de unirnos como tribu”, señaló. “Es momento de negociar con ellos, no se trata de abrir un local, sino de cuidar a su gente”, agregó la exmodelo del recordado programa “Habacilar”.

Por otro lado, Patty Wong afirmó que entrega víveres a sus trabajadores como forma de pago para que sobrelleven la cuarentena. “No es pensar solo en el dinero sino de pensar como seres humanos”, finalizó.

