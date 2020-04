Ruth Karina se mostró muy preocupada por la salud de su esposo Rolando Ozambela -quien también fue su representante artístico- tras el motín que se registró el último lunes en el penal Castro Castro debido a que los internos exigían mejores condiciones debido al coronavirus.

En comunicación con el programa “Mujeres Al Mando”, la cantante no pudo evitar quebrarse al señalar que el hombre -quien se encuentra recluido hace 10 años en este recinto penitenciario- es una persona vulnerable ya que sufre de hipertensión y hace poco tuvo un derrame pleural.

“Siempre he querido que sepan de Ruth Karina como artista más no de mi vida privada… El motín ocurrió porque no hay alimentos, no hay medicinas (…) Tanto quienes estamos en nuestras casas y también los que están en la cárcel estamos expuestos a este virus”, dijo inicialmente.

“Mi preocupación va porque él es una persona vulnerable, tuvo un derrame pleural, es una persona hipertensa (…) El me llamó desesperado y me dijo que iba tratar de ponerse a salvo y que si veía algo (en la prensa) no me ponga nerviosa”, agregó Ruth Karina.

“No todos los que están en las cárceles son delincuentes señores, hay gente que ni siquiera está sentenciada. Me pone nerviosa hablar de esto porque es muy delicado para mí y para mi familia”, dijo entre lágrimas la intérprete de “Sangre caliente”.

Finalmente, Ruth Karina no dudó en enviarle un mensaje de aliento a su esposo con la voz entrecortada: “Lo único que quiero decirle es que su familia lo quiere, estamos con él, que Dios lo bendiga que lo cuide”.

Ruth Karina llora por su esposo preso en penal Castro Castro

