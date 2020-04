Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz están aprovechando al máximo el aislamiento social obligatorio para fortalecer su relación y enfocarse en su familia sin ninguna preocupación laboral.

Según indicó el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, la cuarentena por el coronavirus ha sido “como un regalo de Dios”, pues ha podido reconectarse con su pareja, de quien estuvo distanciado por el trabajo.

“De verdad que esta situación ha sido como un regalo de Dios para nosotros porque definitivamente se había hecho una distancia entre Natalie y yo por sus constantes viajes. Ahora que pasamos los días enteros juntos, hemos reconectado como familia", contó Yaco a un diario local.

“Hoy en día, te puedo decir que todas la heridas están curadas y que todo está perfecto en mi hogar”, añadió el presentador.

Sobre la situación actual del país frente al coronavirus, Yaco Eskenazi pidió a los peruanos a que se unan a la cuarentena para así superar la enfermedad, que ya ha dejado más de 100 muertos en el Perú.

“A este virus lo matan la unión y la solidaridad, si no estamos juntos en esto, va a ser muy complicado salir bien librado de esta difícil situación. De mi parte, estoy cumpliendo 100% con todo. Lo que dice nuestro presidente, incluso cuando he tenido un malestar estomacal, he preferido tomar lo que tenía en casa contal de no salir”, relató en la entrevista.

