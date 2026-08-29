El reality show ‘La Prisión de Destino 2’, grabado en la ciudad de Miami y emitido a través de plataformas de streaming, interrumpió sus transmisiones el viernes tras registrarse en redes sociales versiones sobre supuestas denuncias contra la producción e intervenciones de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Ante este escenario, el creador del programa, el influencer dominicano Danny Pérez, conocido como Destino, publicó un pronunciamiento en su canal de YouTube para dar su versión de los hechos.

En el video, Pérez negó que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) hayan ingresado a las instalaciones de la productora MediaPro. “Ice nunca llegó, es mucha mentira. Migración nunca llegó”, afirmó, sosteniendo además que los participantes del programa se encuentran realizando trámites de regularización migratoria.

Según expuso el productor, la cancelación del programa fue una medida preventiva para proteger los expedientes legales de los participantes, luego de ser alertado sobre denuncias presentadas en su contra debido a su estatus migratorio.

Asimismo, el productor señaló haber registrado pérdidas de miles de dólares por la cancelación del formato y manifestó que prefirió suspender las grabaciones ante el riesgo de que los jóvenes enfrenten complicaciones legales.

La producción del programa llamó al frente al barbero para que explicara los motivos del distanciamiento | Foto: YouTube

“Miles de personas se prestaron para denunciarlo y yo, para protegerlos a esos muchachos y que no tengan problemas en sus trámites, decidí perder 40 mil dólares, no importa”, remarcó.

Entre los integrantes del programa figuraban los peruanos Samahara Lobatón y Jonathan Horna, conocido como ‘Youna’. Sobre este último, Pérez sostuvo que las condiciones de salud del joven influyeron de igual manera en la decisión de suspender las emisiones.

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