La transmisión de 'La Prisión de Destino' fue interrumpida sorpresivamente el 28 de agosto | Foto: YouTube / Archivo / Composición EC
La transmisión de 'La Prisión de Destino' fue interrumpida sorpresivamente el 28 de agosto | Foto: YouTube / Archivo / Composición EC
Por Redacción EC

El reality showLa Prisión de Destino 2’, grabado en la ciudad de Miami y emitido a través de plataformas de streaming, interrumpió sus transmisiones el viernes tras registrarse en redes sociales versiones sobre supuestas denuncias contra la producción e intervenciones de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

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