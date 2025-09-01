Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, rompió su silencio tras pasar 11 meses en prisión por el presunto delito de violación sexual contra una joven. El primo de Jefferson Farfán le envió un mensaje directo al exfutbolista, reafirmando su inocencia.
En una reveladora entrevista con Día D, el primo de Jefferson Farfán lamentó que la ‘Foquita’ no haya creído en su inocencia. “Sabes bien que no cometí ningún delito”, aseguró ‘Cri Cri’.
En la misma entrevista, el primo de Jefferson Farfán habló sobre su tiempo en prisión y mostró las pruebas que tomó en cuenta la justicia peruana para declararlo inocente.
“Yo le doy las gracias a mil, él me conoce al 100%. Que tú no creas en mí es muy doloroso, pero no es tan doloroso como estar once meses ahí (en prisión)”, precisó.
“Tú sabes bien que soy inocente, tú dentro de ti, bien al fondo, sabes que no cometí ningún delito. Lo sabes muy bien”, agregó en un mensaje directo para Jefferson Farfán.
Cabe señalar que, durante la entrevista con Día D, ‘Cri Cri’ se mostró bastante afectado y recordó el vínculo que tenía con Jefferson Farfán: “Me duele bastante el daño que nos hizo esa persona para separar una relación de hermandad”.
