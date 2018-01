Cristian Castro presentó nueva novia: ¿Qué dijo su esposa?

Carol Victoria Urban, aún esposa de Cristian Castro, se pronunció en torno a la nueva novia del cantante, la diseñadora Heidi Claire. Aunque al principio se mostró incrédula, al final aclaró que están separados y que ambos son libres para volver a enamorarse.

“No, no creo, Cristian no sería capaz de hacerme eso (de tener novia sin haberse divorciado de ella)”, dijo Urban con una sonrisa. “No, pues seguimos casados, imagínate, sería…, no, no lo creo capaz, no creo”, agregó.

Sin embargo, luego de algunos minutos, la artista cambió su versión: “Cualquiera está libre para hacer lo que quiera, ya estamos separados, y pues no tengo por qué juzgarlo, es lo sano para cualquier pareja que después de que terminen una relación, después de un tiempo, el debido duelo, como lo quiera llevar cada uno, pues continúe con su vida, es lo más normal”, dijo Urban.

Carol Victoria Urban aclaró también a los reporteros que la interrogaron, que no fueron 28 días los que estuvo casada con el hijo de Verónica Castro. “Fueron 30 [días], contaditos, eh, 30”, sostuvo.

En julio de 2017, Cristian Castro inició en el juzgado civil de la ciudad de Méri­da, Yucatán, el proceso para divorciarse de Carol, luego de un mes de haber contraído nupcias.

"Nos precipitamos para ganar mucho y perdimos mucho", afirmó sobre su separación.