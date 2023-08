El presentador de televisión Cristian Rivero compartió el motivo que lo impulsó a ser padre, resulta que gracias a Gianella Neyra, pareja y madre de su hijo, el comunicador tomó la decisión.

“Tomé la decisión porque llegó Gianella a mi vida. […] No lo tenía muy mapeado, no estaba muy seguro y me daba mucha ansiedad... […] me pasaba de vueltas. Llega Giane y me dice que no es tan complicado: ‘Vamos, muchacho’, y ya”, indicó.

Gianella Neyra animó a Cristian Rivero a ser padre

Cristian Rivero fue entrevistado por la periodista Verónica Linares en su programa de YouTube La Linares, en donde también contó que el convivir con el primer hijo de su pareja le ayudó a entender la paternidad.

“Estaba masticando la idea. Ella llegó a mi vida con Salva de 3 años y ya había transitado el tema de la maternidad. Me decía: “Es bien paja, es bien bonito, no lo dejes como un pendiente, date esa oportunidad”, comentó el conductor.

Cristian Rivero y su paternidad

Por otro lado, Rivero no dudó en expresar el amor que siente por su hijo de siete años, por quien llora de felicidad y dedica la mayoría de su tiempo.

“Después, con el tiempo, me agarró la emoción. Ahora lloro casi todos los días por mi hijo. El amor que puede generar por nuestros hijos me sobrepasa”, relató.

¿Qué representa Gianella Neyra para Cristian Rivero?

En esa entrevista, Rivero también contó que su pareja Gianella Neyra es un soporte en momentos de ansiedad o frustración.





“No, sin Gianella yo no existo. Me ordena, me da calma, me ha hecho crecer enormemente como persona, yo sería un mar de ansiedades hasta el día de hoy”, indicó. Como se recuerda, la pareja ha mencionado anteriormente que no tienen el deseo de casarse, pero no descartan la idea.