Gigi Mitre, conductora de ‘Amor y Fuego’, reveló en su programa que Cristian Rivero habría entablado una demanda a Latina por pagos no realizados durante sus años de servicio. Esta información se da luego que el presentador de televisión se despidiera de ‘Esto es Guerra’.

De acuerdo Mitre, el esposo de Ginella Neyra no podría regresar al canal de San Felipe por problemas legales. Pese a que un primer momento no quiso hablar sobre el tema, la conductora sostuvo que él no se encuentra de acuerdo con la liquidación que le dieron.

“A Latina no entra porque está con problemitas legales. Cristian ha demandado a Latina porque quiere que le paguen ciertas cosas. Mientras eso pasa y procede, a Latina no entra”, contó algo nerviosa.

Ante esta revelación, Rodrigo González recordó algunos momentos que vivió en el mencionado canal ante su intempestiva salida. Además, mostró su respaldo a su colega y advirtió que podría recurrir a la misma medida.

“Le hemos dado 10 años de nuestra vida a ese canal que se ha levantado, desde su fundación, en nuestro horario y le ganaron a América TV, que era líder. A la hora que nos hostigó Susana Umbert para prácticamente obligarnos a renunciar, con las movidas que hizo, nosotros también dejamos de percibir (dinero)”, dijo el compañero de Gigi.

“¿Qué pasa cuando uno firma un contrato de prestación de servicios? Te la hacen o te la intentan hacer. Celebro que Cristian Rivero haga eso, ojalá que prospere. Vas a sentar un precedente y ahí sigo yo, eso te lo garantizo”, agregó.