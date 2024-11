El argentino Cristian Zuárez respondió a las críticas que tuvo por recibir el galardón a Mejor Canal de Streaming en los Premios Martín Fierro Latino 2024 en representación de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores de “Hablando Huevadas”, explicando que subió al escenario por indicación de los organizadores, ya que, según su versión, fue él quien propuso la nominación del programa, a pesar de no seguirlos en Internet.

“Subí porque los propuse, no fue una decisión personal. Oscar me pidió que lo hiciera”, explicó el exnovio de Laura Bozzo en declaraciones al diario Trome. Zuárez aclaró que los youtubers no fueron reconocidos por su éxito en el Madison Square Garden ni por sus millones de visualizaciones en YouTube, sino exclusivamente por su recomendación. “Si la organización de los premios eligió a los nominados basándose en algo que yo les proporcioné, me pregunto: ¿por qué ellos? ¿Por el MSG? ¿Por Perú? Nadie los conocía, pero gracias a la información que envié…” comentó, dejando entrever su influencia en la decisión.

A pesar de sus afirmaciones, Zuárez reconoció que no era seguidor del programa de Luna y Mendoza. “No, lo único que vi fue la sinopsis. Entiendo que ellos no me conozcan a mí, somos de diferentes épocas”, afirmó. En ese sentido, agregó que el comportamiento de los conductores fue similar al de otras personas que, según él, no muestran gratitud. “Igual pasó con los chicos de ‘HH’, ellos se apresuraron a ser malagradecidos. No hace falta que conozcas a una persona para recibir un premio y humildemente”, señaló el cantante.

Por otro lado, la exfigura de televisión, mostró su descontento con las críticas recibidas de parte de algunos medios y personas cercanas a los conductores. Además, no descartó tomar acciones legales contra Luna y Mendoza por lo que consideró daños a su imagen. “Lo voy a hablar con mi abogado, pero el daño que se me ha hecho estos días... tanto Magaly Medina como ellos han hablado sin saber la verdad”, comentó Zuárez.

Por su parte, Jorge Luna y Ricardo Mendoza expresaron su descontento por la ausencia de su programa en la ceremonia y la aparición de Zuárez como representante. “No lo conozco [a Zuárez]. Mi mánager se contactó con la organización para que lo recupere”, dijo Luna, dejando claro que prefería no involucrarse directamente con el cantante.