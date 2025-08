El streamer Cristorata se ha convertido en el centro de atención y no solo por su derrota en La Noche Dorada, sino también por su cercanía con la cantante uruguaya Agus Padilla, con quien fue captado besándose tras perder su enfrentamiento contra Cañita.

Las imágenes del beso entre Cristorata y Agus Padilla fueron viralizadas en redes sociales, destapando rumores de un posible romance. Eso sí, ninguno de los dos ha confirmado que mantengan una relación.

El video en mención muestra al streamer tras bajar del ring, donde perdió su pelea contra Cañita. En el clip se puede observar a Cristorata y Agus Padilla darse un abrazo y un beso.

Cristorata y Agus Padilla son captados besándose tras derrota en La Noche Dorada. (Foto: Captura de video)

Cabe resaltar que la cercanía entre los creadores de contenido no es algo nuevo, ya que han sido vistos antes juntos en algunos videos de TikTok y transmisiones a través de Kick, lo que alimenta los rumores de una posible relación.

Como se sabe, antes de hacerse viral por su beso con Agus Padilla, Cristorata debutó sobre el ring en La Noche Dorada, donde se enfrentó a Cañita en el evento organizado por el Zein. Lamentablemente perdió su encuentro.

“Nunca he ganado nada en mi vida. Quise en este momento, gracias a Dios, haber ganado. No me dio la oportunidad, pero va a haber una revancha, va a haber una nueva pelea, unos nuevos eventos, espero me invites”, dijo el streamer, notablemente afectado por el resultado.

Sin embargo, la derrota pasó a un segundo plano tras viralizarse cómo Agus Padilla lo recibió con un abrazo y un beso pese a no haber salido victorioso de la contienda.