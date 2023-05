Luis ‘Cuto’ Guadalupe reapareció públicamente en una conferencia de prensa donde pidió el mayor respeto hacia la madre de su hijo, Charlene Castro. En entrevista con el diario Trome, el exfutbolista se sinceró y habló de las imágenes comprometedoras de su pareja con otro hombre.

Según aclaró al citado medio, él no se siente en la capacidad de juzgar a ninguna persona por sus errores; sin embargo, si pidió respecto hacia la madre de su hijo, con quien ya habría conversado y a quien habría perdonado por su presunta infidelidad.

“Soy una persona de mucha fe y no soy nadie para juzgarla. Ella estuvo conmigo en los momentos más duros de mi vida, la gratitud es un valor muy importante, no voy a negarlo”, aseguró el Cuto Guadalupe.

“Ella no es de acá, es del extranjero. No tiene familia acá, ella es la madre de mi hijo, yo voy a apoyarla porque más allá que nuestra relación no continúe quiero que mis hijos estén bien, por encima de esas cosas que puede sentir como ser humano, está esa tranquilidad que tienes que tener, cabeza fría, para tomar las mejores decisiones. Que ayude que esto pase, porque todo pasa, nada dura para siempre, la vida continúa”, agregó.

Cuto le responde a Magaly

Según señaló el exdeportista, el reportaje que presentó Magaly Medina en su programa fue hecho de forma malintencionada. Además, recordó que en el pasado ya le había pedido que se retracte de otro tema; sin embargo, nunca obtuvo respuesta.

“Esta mujer (Magaly Medina) es pobre de corazón… Justo estaba este tema con el de la difamación que saco ella, dice que yo no le caigo a su programa. Que quiere, que yo comparta, que sea parte y me siente en su programa. Mandé una carta notarial y no se retractó, ahora he visto un tema personal en ella. Ella vive con el odio, se jacta de ser la justiciera y ya empecé eso que estaba dormido, voy a seguir hasta las últimas consecuencias”, declaró el ‘Cuto’.

“Yo siempre le mandé mensajes diciéndole que quería una reunión con ella, nunca se retractó cuando con otras cartas las lee y las rompe. Vamos a hacer esto, todo tiene su final. ¿Por qué no se retractó del programa que hizo con la mamá de sus hijos? Las lágrimas de mi madre, de todos mis seres queridos, ella lo va a pagar con creces”, añadió.

