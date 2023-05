‘Cuto’ Guadalupe volvió a los medios para hablar sobre el escándalo de infidelidad en el que se vio envuelto después de que el programa de Magaly Medina mostrara imágenes de su actual pareja dejando un hotel junto a otro hombre.

Ante ello, Pedro Suárez Vértiz decidió aconsejar al exfutbolista después de que este culpara a Magaly de haber tendido una trampa y ser la responsable del “ampay”. “No mates al mensajero”, fueron algunos de los consejos que le dio el cantante.

Es así que, ‘Cuto’ aprovechó su columna de opinión en el diario Trome para responder las palabras que le dedicó el popular cantante de rock.

“Le agradezco los consejos, a pesar de que no se los pedí, porque no somos amigos”, dijo el exfutbolista. Agregó que solo le gustan sus canciones, no son cercanos. “Lo digo con humildad y sin soberbia. Yo creo que, en las cuestiones personales, los consejos se dan en privado”, escribió refiriéndose a la publicación realizada por el cantante.

“Discrepo cuando Pedro señala ‘No culpes a Magaly’ y cuando dice ‘Cualquier periodista de cualquier parte del mundo no se callaba esa primicia’”, enfatizó. “Sería conveniente que sepa diferenciar lo que es noticia y lo que es un acto contra la ley”.