Luis ‘Cuto’ Guadalupe habló en ‘América Hoy’ sobre una posible reconciliación con su esposa Charlene Castro, quien fue captada ingresando a un hotel con un misterioso hombre. Además, se pronunció sobre su relación familiar con Jefferson Farfán.

“Un año muy bueno, a pesar que he tenido momentos duros, pero es un año que le doy gracias a Dios, por lo bueno que me ha dado y por lo malo porque saco conclusiones, después de la tormenta, viene la calma. Me pasó lo que me pasó, comienzas a analizar con la espiritualidad, con Dios, todo comienza a tener sentido”, declaró para el referido medio.

Al ser consultado por una posible reconciliación con su aún esposa, Guadalupe recalcó que puede retomar la relación y no le importará lo que piensen los demás, pues es una persona importante para él.

“Hay personas que sí me entienden, como hay otras que se alarman, pero es mi vida, que la amo, lógico, eso no se va de la noche a la mañana. Si yo vuelvo o no vuelvo con ella es un tema mío, no es un tema del qué dirán. En mi vida personal, nadie nunca se ha metido, mi mamá siempre ha respetado, mis hermanos también, mi decisión no depende de un programa, no depende del qué dirán, solamente de mí”, dijo

“No sé lo que pueda pasar, y lo que tenga que pasar entenderé cuál es el mensaje. Esta persona (Charlene Castro) ha estado conmigo en el momento más difícil de mi vida”, agregó.

Por otro lado, el exdeportista agradeció a Dios por la oportunidad de reencontrarse con su sobrino Jefferson Farfán y dejar los conflictos familiares a un lado.

“Es un detalle muy importante, ocho años tuvieron que pasar, los tiempos de Dios son perfectos y se dio tal cual, mi sobrino acercándose a nosotros y tenerlo ahora, pasar una Navidad diferente, recibir un año nuevo, porque mi hermana Charo cumple cada primero de cada año”, mencionó.