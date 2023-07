Luis ‘Cuto’ Guadalupe reaccionó ante las palabras que Leslie Shaw dijo tras enterarse de las críticas que este realizó a la cantante sobre su aspecto físico, por ese motivo, Guadalupe pidió que Shaw se disculpara ya que consideró su respuesta un exceso.

“Se ha picado y ha sacado su más bajo instinto. No, me da pena. […] Yo espero, como es una mujer inteligente, asuma también su responsabilidad y diga ‘le pido disculpas al Cuto, no fue mi intención, me equivoqué’”, comentó el exfutbolista para América Hoy.

¿Por qué Leslie Shaw se molestó con Luis ‘Cuto’ Guadalupe?

Como se recuerda, la cantante Leslie Shaw se ofendió con los comentarios que el Cuto Guadalupe realizó criticando su aspecto físico durante el tiempo que trabajaban juntos en un concurso de televisión.

“La blanquita, Leslie Shaw, a ella nunca la entendí porque cuando estaba sin maquillaje, entraba así. Yo nunca la pude ver así, sin maquillaje. ¿Qué le pasa a esta chica?”, fueron las palabras del exfutbolista.

Por su parte, Shaw no dudó en responderle, a lo que arremetió diciendo: “Qué imbécil, ¿Y a él qué le importa? Está pendiente de mi cara. Para empezar, ¿no tiene mujer? Por eso no tiene mujer, por estúpido. ¡Qué comentario más desubicado!”.

La respuesta de Leslie Shaw

Por tal motivo, es que el Cuto Guadalupe pidió que la cantante se disculpe ya que le molestó que Shaw haya criticado su más reciente ruptura sentimental. Sin embargo, la cantante, comentó para el programa de espectáculos Amor y Fuego su molestia.

“Me parece de muy mal gusto hablar del aspecto físico de una mujer. ¿No tiene cosas más interesantes de qué hablar o de qué bromearse? No le he dado la confianza. Me parece una falta de respeto y me parece que las disculpas me las tiene que dar él a mí”.