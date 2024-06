Yahaira Plasencia viene incursionando en la tendencia del podcast con buena aceptación. Esta vez, la salsera anunció a su nuevo invitado, nada menos que el ‘Cuto’ Guadalupe, tío de Jefferson Farfán, con quien anteriormente protagonizó algunos intercambios.

Mediante un avance de su programa de podcast “Hablando con la Yaha”, la intérprete de “Ulalá” conversó con el exfutbolista, quien no tuvo reparos en encarar a la salsera por realizar comentarios despectivos cuando ella mantenía una relación con la ‘Foquita’.

“Tú dices: ‘a ese señor no lo conozco, ni lo conozco al señor... Tú me declaraste la guerra”, dice el exjugador de Universitario de Deportes.

En conversación con el diario Trome, Luis Guadalupe se refirió a la entrevista que tuvo con Yahaira Plasencia y aseguró que ambos reconocieron sus excesos y cerraron la conversación en buenos términos.

“Fue una conversación muy amena, pudimos conversar de todo un poco y ambos reconocimos que nos excedimos en algunos comentarios. Hablamos desde cuándo venía este tema, que no se originó porque estuvo con mi sobrino (Jefferson Farfán), sino porque ella expresó que no me conocía de una mala forma cuando me había visto en el cumpleaños de mi hermana Charo (mamá de la ‘Foquita’). Charlamos, le mostré las pruebas para que no piense que estaba mintiendo y lo bueno es que se acordó y su hermano que estaba ahí también lo recordó, y pudimos conversar, pasarla bien, de eso se trataba”, dijo al citado medio.

