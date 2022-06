En febrero pasado, Cynthia Klitbo anunció que había puesto fin a su romance con Juan Vidal; sin embargo, no brindó más detalles al respecto hasta ahora. En un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, la actriz explicó los motivos por las que terminó con el famoso.

Ante las cámaras de “Sale el Sol”, Cynthia Klitbo señaló que su expareja, quien se encuentra en “La Casa de los Famosos 2″ y hace poco hizo noticia tras besarse con Niurka, le debe dinero y que además tiene problemas de ira.

“Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, tiene ira, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en ‘¿cuántos músculos tengo?’ y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, entonces no se vayan con la finta”, explicó.

Pero eso no fue todo, pues Klitbo aseguró que su expareja le debe dinero y que ha intento ponerse en contacto con él para que le pague; sin embargo, no ha tenido éxito.

“Ahora tengo que discutir con su muchacha porque no me lo quiere pagar en dólares y si yo te enseñara las ofensas que hay en los chats de su parte, como le habla a las mujeres y como se expresa de las mujeres te daría dolor de muelas (…), no lo voy a llevar a una instancia legal. Uno tiene que saber cuándo anda con un hombre y cuando anda con un chich*fo y esos tienen un precio y se paga, es lo que costó”.

