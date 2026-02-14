Dale Pututi y Nesty arrasan con “Los Despechaos” y alistan esperado regreso musical al Perú

Los reconocidos exponentes cubanos Dale Pututi y Nesty “RealBoy” vuelven a encender la escena urbana internacional con el lanzamiento de “Los Despechaos”, su más reciente sencillo grabado junto al ícono del reggaetón Tito El Bambino. El tema ha logrado una rápida expansión digital, posicionándose en rankings virales y listas musicales de distintos países, consolidando así el impacto global del dúo y reafirmando su creciente presencia en la industria latina.

El dúo urbano continúa expandiendo su alcance internacional con millones de reproducciones.

El éxito actual se suma a una racha de producciones destacadas como “Tata la Conga”, “La Rumba”, “Amigo”, “Luna” y “Mal Necesario”, este último certificado disco de oro en Estados Unidos. Tras recorrer escenarios internacionales, los artistas confirmaron que volverán a Perú para reencontrarse con sus seguidores. Nesty expresó su entusiasmo por el retorno, asegurando que el país ocupa un lugar especial en su carrera y que siempre se siente como en casa cuando se presenta ante el público peruano.

La colaboración marca además la primera unión musical del dúo con el pionero boricua del género, en una propuesta de reparto cubano que mezcla ritmo pegajoso y una letra centrada en el desamor. El coro —que habla de superar una relación mientras persisten recuerdos— se perfila como uno de los fragmentos más coreados por los fans, reforzando la conexión emocional que caracteriza las producciones del proyecto musical.

La colaboración musical ya se perfila como uno de los temas latinos más virales del momento.

En cifras, “Los Despechaos” ya supera el millón de visualizaciones en YouTube y las 500 mil reproducciones en Spotify, además de ubicarse en puestos destacados de rankings digitales en España, Estados Unidos y territorio peruano. El sencillo también gana terreno en tendencias de TikTok y listados de reconocimiento musical como los de Shazam, consolidándose como uno de los hits latinos con mayor proyección del momento.