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La cubana ratificó su denuncia contra el cantante por una nueva agresión que este habría cometido en perjuicio de ella y su hijo. | Foto: Willax TV (Captura) / Composición EC
La cubana ratificó su denuncia contra el cantante por una nueva agresión que este habría cometido en perjuicio de ella y su hijo. | Foto: Willax TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo cubana Dalia Durán acudió a la comisaría de Santa Luzmila, en Comas, para ratificar su denuncia por tentativa de feminicidio y violencia familiar que presentó el pasado 25 de mayo contra su aún esposo, el cantante Jonathan Sarmiento Llanto, conocido como John Kelvin.

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