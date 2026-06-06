La modelo cubana Dalia Durán acudió a la comisaría de Santa Luzmila, en Comas, para ratificar su denuncia por tentativa de feminicidio y violencia familiar que presentó el pasado 25 de mayo contra su aún esposo, el cantante Jonathan Sarmiento Llanto, conocido como John Kelvin.

Según el parte policial, difundido hace algunos días en ‘Magaly TV’, el artista habría ingresado violentamente a la vivienda de Durán y tratado de asfixiar a su hijo de 16 años cuando este intervino para defender a su madre durante la agresión.

En declaraciones para "Un Día en el Mall", la modelo sostuvo que el caso de violencia ocurrido en 2021 también debió ser considerado como tentativa de feminicidio. “Me dejó prácticamente al borde de la muerte, igual que ahora”, señaló.

Asimismo, aseguró que esta vez mantendrá su denuncia y no cambiará su versión. “Prácticamente la mitad de su vida se iba a ir porque ya lo habían sentenciado a 21 años, pero esta situación es distinta. La Dalia de hoy 2026 no es la Dalia del 2021. No voy a cambiar versión alguna, me voy a mantener firme”, dijo.

Denuncia de Dalia Durán

John Kelvin fue condenado a cuatro años y un día de prisión por agresión psicológica en un caso de 2023. Sin embargo, la pena fue convertida en 103 jornadas de servicios comunitarios, evitando así su ingreso a prisión siempre que cumpla con el régimen de conducta y la prohibición de acercarse a la agraviada.

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