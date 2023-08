Dalia Durán reapareció en la escena pública para exigirle al cantante John Kelvin que se haga cargo de sus responsabilidades como padre y cumpla con la manutención de sus hijos, ya que, hasta el momento, ella está asumiendo la totalidad de los gastos de los menores.

En declaraciones para el diario El Popular, la bailarina cubana aclaró que ella está pagando “la casa, los servicios y todo lo que tiene que ver con sus estudios escolares”. Además, aclaró que Kelvin ya conoce a cuánto asciende su deuda total, por lo que le exigió que cumpla.

“… A él ya la ley le ha puesto en conocimiento la deuda y pese a ello hace caso omiso a todo. A mí ya nada me sorprende del señor. Eso sí, jamás voy a mendigar un sol, que asuma lo que le compete, lo que estoy asumiendo hace tiempo”, señaló Durán.

“No lo sé exactamente, pero debe bastante y sigue acumulándose, ya que sigue sin cumplir. Al final, a mí no me importa, sino que prefiero la tranquilidad de mis hijos”, añadió la cubana.

Por si fuera poco, Dalia Durán también denunció que John Kelvin incumplió las medidas cautelares que le dictó el juez cuando recuperó su libertad. “Hemos solicitado la revocatoria de la medida, es aparte del juicio por violencia familiar, desobediencia y desacato a la autoridad. Pronto le estarán notificando”, precisó.