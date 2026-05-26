Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Según la cubana, el cumbiambero también ejerció violencia física contra sus demás hijos presentes en la vivienda | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Según la cubana, el cumbiambero también ejerció violencia física contra sus demás hijos presentes en la vivienda | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

La cubana Dalia Durán presentó una nueva denuncia por agresión física y verbal contra su aún esposo, el cantante de cumbia John Kelvin, tras un violento incidente ocurrido en el interior de su vivienda, donde tanto ella como sus menores hijos habrían sido víctimas de una presunta agresión.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.