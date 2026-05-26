La cubana Dalia Durán presentó una nueva denuncia por agresión física y verbal contra su aún esposo, el cantante de cumbia John Kelvin, tras un violento incidente ocurrido en el interior de su vivienda, donde tanto ella como sus menores hijos habrían sido víctimas de una presunta agresión.

Según el parte policial difundido en “Magaly TV, la Firme”, el intérprete ingresó al inmueble insultando y propinó un golpe de puño a Durán, además de asfixiarla mientras los niños lloraban.

La conductora del espacio, Magaly Medina, sostuvo que el documento detalla que el agresor impidió que la víctima solicitara el apoyo del personal de seguridad del condominio para retirarlo del lugar.

John Kelvin habría asfixiado al hijo de Dalia Durán

En ese sentido, la denunciante reveló que el mayor de sus hijos sufrió agresiones directas al intentar intervenir para protegerla.

“No solo a mí me agredió, sino también a mis otros bebés, a mi hijito de 16 años. Él es quien se ha llevado la peor parte en todo este proceso”, manifestó la influencer, agregando que el adolescente fue asfixiado por el artista en dos oportunidades.

Durán también afirmó que el cumbiambero ejerció violencia física contra los demás menores de edad presentes en la vivienda, a quienes empujaba hacia el suelo en medio de sus crisis de alteración.

El video recoge las explosivas declaraciones sobre el matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona, así como la respuesta del cantante ante las críticas y comentarios sobre su relación y divorcio.

Medina señaló que, de acuerdo con el testimonio de la agraviada, estos episodios no eran recientes, pero que no habían sido denunciados previamente con el objetivo de preservar la tranquilidad familiar.

“Yo cometí un error en cambiar mi versión para defenderlo... Y si en su momento no hablé, fue porque estaba protegiendo a mis hijos”, reflexionó luego en comunicación con el mismo espacio televisivo.

Denuncia de Dalia Durán

Hasta el momento, Kelvin no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a la denuncia presentada en su contra.