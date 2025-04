Dalia Durán volvió a sentarse en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ este domingo 13 de abril, donde abrió su corazón y compartió los momentos más dolorosos de su relación con el cantante de cumbia John Kelvin. Uno de los episodios que más conmovió a los televidentes fue cuando recordó la vez que acompañó a su entonces esposo en una edición pasada del mismo programa, y él, frente a cámaras, declaró que no la amaba.

“Sí, era algo que no me esperaba definitivamente”, confesó Dalia al recordar ese instante. En aquella ocasión, transmitida en 2012, Kelvin respondió con un rotundo “no” a la pregunta sobre si amaba a su esposa, mientras ella estaba sentada a su lado, en el sillón blanco.

Según narró, ya tenían una vida en común, hijos y años de relación, por lo que esa afirmación fue un golpe emocional devastador. “Ganas no me faltaban [de irme]”, respondió Dalia cuando el conductor Beto Ortiz le dijo que muchas mujeres se habrían levantado e ido tras escuchar algo así.

Durante la emisión, también se proyectaron imágenes de aquel episodio, lo que llevó a una profunda reflexión por parte de Dalia: “Yo creo que cuando uno no siente amor por uno mismo, no puede sentir amor por los demás” . Sus palabras dejaron entrever no solo el impacto emocional de esa experiencia, sino también el proceso de sanación personal que ha atravesado desde entonces.

Además, fue clara al afirmar que, en retrospectiva, Kelvin nunca la amó verdaderamente: “Una persona que te ama no hace lo que él me hizo” , dijo, haciendo referencia directa a los episodios de violencia física y psicológica que sufrió durante su relación. De esta forma, Dalia Durán no solo revivió un momento televisivo doloroso, sino que lo resignificó como parte de un proceso de empoderamiento y amor propio.