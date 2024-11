Dalia Durán, ex pareja de John Kelvin y madre de cuatro de sus hijos, se pronunció tras la detención del cumbiambero, quien fue arrestado luego de que su actual pareja, Glenda Rodríguez, lo acusara de agredirla físicamente en un hotel de Los Olivos, el pasado viernes 8 de noviembre.

Al ser entrevistada por “Magaly TV, la Firme”, Durán aseguró que los golpes entre Kelvin y su pareja fueron mutuos. “Ella lo iba a centrar, tiene el teléfono reventado, él también le ha roto el teléfono, y ella creo que también le ha pegado”, aseguró. La cubana agregó que se veía venir este tipo de situación, ya que había observado signos de conflictos entre ambos.

Durán también abordó su conocimiento sobre la relación entre Kelvin y Rodríguez, afirmando que sabía que ya no estaban juntos, aunque aclaró que no puede garantizar nada. “Yo no pongo las manos al fuego por nadie, solo le di la oportunidad de que pueda ver al bebé, aunque sea un día por su cumpleaños” , señaló.

Agresiones de John Kelvin a Dalia Durán

En cuanto a las agresiones previas, en 2021, Durán denunció a John Kelvin por violencia física, psicológica y sexual, lo que llevó a una condena de 21 años de prisión, aunque luego se redujo a un año tras la retractación de Durán sobre la acusación de violación.

Kelvin fue liberado en octubre de 2022, pero arrestado nuevamente en febrero de 2023 por incumplir una orden de alejamiento en favor de Durán, siendo liberado meses después. Estas situaciones de violencia han marcado su historial, lo que hace que la nueva denuncia de agresión contra Rodríguez genere mayor atención.

¿Qué denunció Glenda Rodríguez, novia de John Kelvin?





En un informe policial, Glenda Rodríguez detalló que John Kelvin la agredió físicamente, golpeándola en el rostro y el cuerpo, además de proferirle insultos y amenazas mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. Las declaraciones de Dalia Durán han generado fuertes críticas, especialmente por parte de la comunicadora Magaly Medina, quien expresó su indignación por el aparente apoyo de Durán a Kelvin, a pesar de su historial de violencia.

Por su parte, la defensa legal de Kelvin reconocieron la agresión, pero afirmaron que ambos se golpearon mutuamente tras una discusión provocada por el celular del cantante. “Ella lo agrede, porque es una mujer que golpea a los hombres y tiene varias denuncias en su contra”, declaró Ricardo Franco, abogado de Kelvin.