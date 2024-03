El último miércoles 27 de marzo se llevó a cabo el inicio de la ronda final de “El Gran Chef Famosos X2″ y la dupla conformada por Damián y el Toyo tuvo que decir adiós a la competencia, no sin antes prometer que no será el fin de ellos, ya que ahora que no están compitiendo podrán hacer su tan recordada cámara escondida.

En la última emisión del reality de Latina, antes de culminar el programa, Damián y el Toyo reaparecieron en la televisión para dar un anuncio importante a sus seguidores.

“Información importante”, empezó diciendo Damián Ode. “Bueno, como no hemos llegado a la final, Peláez, queda pendiente la cámara escondida”, añadió el popular Toyo.

“Yo diría Peláez, jueces y demás”, finalizó Damián Ode, dejando en claro que cualquier competidor o integrante del jurado de “El Gran Chef Famosos X2″ podría ser víctima de una cámara escondida de la recordada dupla.

Cabe señalar que, con la eliminación de Damián y el Toyo, solo cuatro duplas continúan en competencia: Angie Arizaga y Jota Benz, Celine y Marisol Aguirre, Steve y Austin Palao, además de los actores Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga. Solo una dupla podrá levantar la olla de oro en la gran final.