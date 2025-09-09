En aparente estado de ebriedad, el cantante Daniel Lazo, conocido por haber ganado la primera temporada del ‘reality’ “La Voz” en 2013, fue captado tambaleándose y sin poder caminar por su propia cuenta luego de ofrecer un concierto privado.

Según las imágenes de ‘Todo se filtra’, el intérprete de ‘Si no es contigo’ se presentó en una fiesta de quinceaños, pero, aunque brindó el ‘show’ con éxito, habría tomado bebidas alcohólicas en exceso, ocasionando que protagonice aquel bochornoso momento.

Imágenes de Daniel Lazo saliendo de un quinceañero en aparente estado de ebriedad | Foto: Todo se filtra (Captura)

En el video, difundido por seguidores del programa de Kurt Villavicencio, se pudo ver al cantante con dificultades para caminar, mientras que otra persona lo sostenía para evitar que se cayera, mientras gritaba frases sin sentido.

CONOCE MÁS: Daniel Lazo asegura que sí saldará su deuda de 30 000 soles

No es la primera vez que Daniel Lazo es visto en ese estado, en 2015 por ejemplo, durante un concierto en Tarapoto, el artista salió a cantar ebrio, lo cual generó incomodidad entre sus asistentes.

“Ya en otras oportunidades lo hemos visto pasado de copas. Podría tener un problema con el alcohol” , comentó Villavicencio, destacando el talento del cantante, pero lamentando su estado.

Daniel Lazo cantando en fiesta de cumpleaños | Foto: Todo se filtra

Respecto a las imágenes, el intérprete no se pronunció, pero dejó un mensaje indirecto en sus redes sociales. “Y para cerrar les digo: La bota no discute con el insecto”, agregó mediante historias de Instagram.

Mensaje de Daniel Lazo | Foto: Instagram (Captura)

¿Quién es Daniel Lazo?

Daniel Lazo (Ayacucho, 1990) es un cantante y compositor peruano. En 2013, se hizo famoso al ganar la primera temporada de ‘La Voz Perú’, lo que le permitió firmar un contrato con Universal Music.

Su carrera musical incluye temas exitosos como “Si no es contigo” y álbumes como “16” y “El amor y otras mentiras”.

En los últimos años, ha enfrentado desafíos personales, como el fallecimiento de su hermano en 2018 por presunta sobredosis, lo que ha influido en su más reciente canción “En otra vida”, donde aseguró “haber canalizado el dolor en arte”.

Daniel Lazo estrena su nuevo tema “En otra vida” en memoria de su hermano fallecido. (Foto: Instagram)