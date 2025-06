Daniela Cilloniz no tuvo reparos en responder a Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte luego de sus mensajes en redes sociales, donde le pidieron que deje de hablar de su pasado y las presuntas salidas que tuvo con el futbolista. Al respecto, la periodista volvió al frente para aclarar lo sucedido.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Cilloniz calificó al futbolista de Alianza Lima como “sacolargo” y señaló que su mensaje pidiendo respeto habría sido dictado por su actual pareja, la brasileña Ana Paula Consorte.

“Me han cuadrado los dos (Paolo y Ana Paula Consorte). El ‘sacolargo’ me ha escrito lo que ella le ha dictado y ella desde la una de la tarde hasta las cuatro no ha parado de escribir. ¡Qué horror, Dios mío! Alondra es mi amiga hasta el día de hoy, ella estuvo con Paolo después que salí con él y esta ‘loca’ me escribe a cuadrarme después de 12 años que salí con Paolo, que vaya a terapia. Bien insegura mi comadre”, expresó Cilloniz.

Al ser consultada por si tendría pensado retomar alguna conversación o relación con Paolo Guerrero, la periodista descartó dicha opción y resaltó que está felizmente casada.

“¡Jamás! Ni que estuviera en drogas (se ríe). No es ni la sombra de lo que era antes, la Consorte lo ha envejecido, se le nota matado. Yo tengo un esposo maravilloso que me ha dado a mis dos hijas y una familia hermosa”, resaltó.

Daniela Cilloniz le responde a Paolo Guerrero tras comunicado. (Foto: Instagram)

Como se sabe, Daniela Cilloniz reapareció hace poco y reveló que mantuvo “salidas” con Paolo Guerrero. Incluso mostró conversaciones que revelarían un presunto coqueteo entre ellos. Al respecto, Ana Paula Consorte, actual pareja del futbolista, le envió un mensaje al Instagram pidiendo que no hable del padre de sus hijos.

“No tienes vergüenza de intentar de promocionarte hablando de años atrás de una persona que casado y tiene familia. No te da vergüenza como mujer salir a hablar algo nada que ver”, escribió Ana Paula a Cilloniz.

A Ana Paula Consorte no le gustó que Daniela Cilloniz mostrara chats antiguos con Paolo Guerrero.

“Paolo es mi amigo”, respondió Cilloniz. “¿Tu amigo desde cuándo? Él no es tu amigo, solo para aclarar. ¿En serio que tu logro más grande de tu vida fue que Paolo hablara contigo? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vida triste! Hace parte de tu pasado. Habla como si hubiera sido tu pareja. Eres loca”, replicó Consorte.