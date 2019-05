Daniela Darcourt comparte en Instagram un video en el que aparece llorando de emoción

La cantante Daniela Darcourt compartió en Instagram un video en el que aparece llorando de emoción al escuchar las canciones de "Esa soy yo", su primer álbum, el cual será puesto a la venta hoy, 31 de mayo.

En la publicación compartida por la intérprete salsera en sus redes también se le escucha agradecer a quienes le apoyaron en su primera producción como solista.



“¡Lo logré! No saben lo orgullosa que me puedo sentir de mí en este momento. No dejo de llorar y de escuchar cada uno de estos temas que tienen parte de lo que ha pasado en mi vida durante este gran año como solista” escribió Daniela Darcourt.

Asimismo, agradeció a su productor, Master Cris, a su familia y amigos, y a quien es su pareja hoy, el bailarín Andrés Izquierdo.

"Gracias inmensas para ti, mi @masterchrismusic , solo tú y yo sabemos cuánto hemos esperado este momento. Qué increíble ha sido trabajar bajo tu dirección, no solo por ser uno de los mejores, sino por regalarme tu amistad desinteresada y por confiar en esta loca que solo busca trascender para llegar a ser como las grandes leyendas", agregó.

"A todo mi equipo de trabajo, a mis mejores amigos, a mi hermosa familia encabezada por mi madre @escurrarosario y seguida por mi pequeñita @carolina.darcourt , a mis amigos de 'Rockets' por la ayuda con el lanzamiento, a la persona con la que hoy comparto mi vida @andresizquierdo_h por creer y emocionarse conmigo, a mis fieles y amados seguidores y a todos los que pusieron su granito de arena para que esto sea posible", sentenció.

En respuesta a su publicación, que cuenta actualmente con más de 160 mil reproducciones, Daniela Darcourt ha recibido alentadores mensajes de sus fans.