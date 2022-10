La cantante Daniela Darcourt continúa trabajando en su carrera musical; sin embargo, también se da tiempo para disfrutar de su relación con el joven percusionista Jeremy Montalva, con quien recientemente disfrutó de su estadía en Chincha.

A través de sus stories de Instagram, la intérprete de “Señor mentira” compartió un emotivo mensaje dedicado a su pareja, con quien posó románticamente durante su última aventura juntos.

“Seguimos sumando historias, momentos y más, compañero de mi vida. Gracias por todo y tanto hasta ahora, mi amor. Te amo, Jeremy Montalva”, escribió Daniela Darcourt sobre una fotografía en la que aparece con su pareja.

La salsera Daniela Darcourt sorprendió a sus fans con fotografía junto a su pareja. (Foto: Instagram)

Como se sabe, Daniela Darcourt y Jeremy Montalva empezaron su relación hace un par de meses, tiempo en el que no han tenido reparos en compartir diversas aventuras juntos, incluso han disfrutado de las atracciones del parque de diversiones de Universal, en Orlando.

Por otro lado, Daniela Darcourt también se convirtió en noticia luego que fuese invitada por Vanessa Marín a cantar con ella sobre el escenario en su reciente show en Perú el 6 de octubre. Al respecto, la salsera peruana compartió su emoción en redes sociales.

“Han pasado ya un par de días de este momento tan mágico e indescriptible. Hace 3 años conocí a esta hermosa mujer y maravillosa artista, Vanessa Martin, con esa magia que la caracteriza me sonrió y me abrazó como si ya me conociera, me invitó a su concierto en Barcelona y pude verla en vivo por primera vez”, contó.