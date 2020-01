Daniela Darcourt tuvo que salir al frente para defender su relación con su pareja, Andrés Izquierdo. Esto luego que algunos usuarios de Instagram afirmaran que la pareja había terminado, ya que la cantante no subía fotografías con él.

Rodrigo González fue quien decidió acabar el rumor enviándole el mensaje a la misma cantante, etiquetándola en su storie. “Rodri, ahora sí parece que Daniela ya no está con su bailarín, porque ya no sube historias con él desde que él regresó de viaje. Daniela sale a pasear, al cine, etc. solo con sus amigas”, escribió la usuaria.

Conversación de Daniela Darcourt con Rodrigo González. (Foto: @rodgonzalezl)

El presentador de espectáculos subió la imagen con “Danie, ¿qué nos cuentas sobre esto?”. Al poco tiempo obtuvo una respuesta. “Estamos bien y tranquilos, Rodri. Yo trabajando y él también, ahora está coordinando y cerrando todo para su taller... Estoy orgullosa de verlo crecer. Prometo que el día que terminemos yo te aviso a ti primero. ¡Un abrazo!”, se lee en el mensaje de la salsera a González.

Cabe resaltar que la pareja de nueve meses, no hay subido alguna fotografía de ambas y la última fue cuando cumplieron siete meses.