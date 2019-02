Daniela Darcourt: ¿qué sucedió con la salsera en el Alternativo Music Festival? | VIDEOS

Daniela Darcourt vivió un incómodo momento durante su participación en el Alternativo Music Festival el pasado 23 de febrero. Al parecer, según evidencian videos registrados por los asistentes al evento, el público no tomó a bien que la salsera llegue tarde a su show.

La orquesta de Darcourt tuvo que empezar el espectáculo sin la cantante, pues su vuelo procedente de Estados Unidos demoró, hecho que la obligó a cambiarse en el aeropuerto tras regresar de su presentación en la gala de los Premios Lo Nuestro.

Ya en el local del evento, Daniela Darcourt subió al escenario para cantar; sin embargo, algunos asistentes empezaron a lanzar objetos y hacer sonidos para que la salsera se retire. Ante esto, la cantante terminó el tema "Adiós amor", para luego abandonar el evento.

Por si fuera poco, en el escenario de al lado, se encontraba Salim Vera, vocalista de Libido, quien tuvo una airada reacción al ver a la salsera. El rockero tomó el parante del micrófono y empezó a golpearlo de forma violenta contra el suelo.

Tras esta reacción, el equipo de producción del evento apagó las luces del escenario para evitar que el público siga registrando este momento.

SU RESPUESTA

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de "Probablemente" se disculpó con sus seguidores y explicó los motivos que la obligaron a abandonar el escenario.

"Hago esta historia con mucha pena, los que me conocen saben que no me gusta estar metida en este tipo de líos, pero me veo obligada a hacerlo, Antes que nada, pedirle disculpas a toda la gente que fue al concierto Alternativo, a toda esa gente que me esperaba y se quedó para verme", explicó Darcourt.

"Rechazo rotundamente, cualquier acto de odio, cualquier acto que altere o perjudique mi integridad. En el concierto comenzaron a volar botellas y no pude continuar. Mil disculpas a todos, de corazón. Lo único que hago es trabajar de la mejor manera y hacer siempre lo mejor para ustedes. Les mando un fuerte abrazo", agregó la salsera.

Daniela Darcourt explica porque abandonó el escenario, ¿Fue por la reacción de Salim Vera?

Asimismo, al ser cuestionada por su salida del evento, Daniela Darcourt contestó a un usuario de Instagram e hizo referencia a la desafortunada reacción de Salim Vera.



Por su parte, Salim Vera dejó un mensaje a través de su cuenta de Facebook: "Así es el rock and roll, cariño".

LA PRODUCTORA DEL EVENTO RECLAMA A DARCOURT

A través de un comunicado de prensa, Inmortal Producciones, realizadora del Alternativo Music Festival, indicó que hasta el momento ningún representante de Daniela Darcourt se ha comunicado con ellos para aclarar los problemas en la reciente edición. Este es el comunicado:

Sobre el incidente ocurrido anoche durante la presentación de la señorita Daniela Darcourt en la cuarta edición del Alternativo Music Festival, Inmortal Producciones, realizadora del evento, desea aclarar lo siguiente:



- La presentación de Daniela Darcourt en el Alternativo Music Festival estaba programada de 10:00 a 10:30 pm el último sábado en el Parque de la Exposición, después del show de Raúl Romero y antes del grupo Libido, que debía tocar a las 10:30 pm (hora exacta). Como es de conocimiento de las miles de personas que han asistido a todas las ediciones del evento, los horarios y la programación de artistas se respetan puntualmente antes, durante y después de la presentación de cada cantante o agrupación.



- La señorita Daniela Darcourt arribó al Parque de la Exposición a las 10:38 pm, es decir, 38 minutos después de la hora pactada/anunciada, y 8 minutos sobre el tiempo programado para el grupo Libido, que debía empezar a tocar a las 10:30 pm. Si bien su orquesta subió al escenario a las 10:00 pm, sus coristas fueron los encargados de suplir la ausencia de la vocalista principal. Hasta el cierre de esta nota, ningún representante de la artista se ha comunicado con Inmortal Producciones para aclarar su tardanza, lo cual significa una falta de respeto para el público, los artistas participantes y la organización del festival.



- Pese a la tardanza y a que el evento debía seguir su curso según programación, Daniela Darcourt subió al escenario para interpretar la canción "Adiós amor", recibiendo el inmediato rechazo del público, que estaba molesto por no haber llegado a la hora anunciada y porque, obviamente, ya no iba a poder seguir cantando. La artista no se disculpó con el público y esto generó que varias personas, molestas por el proceder de la cantante, desaprobara su tardanza y empezaran a pifiarla.



- Un video viralizado en redes sociales muestra a Salim Vera, cantante de Libido, molesto por no poder tocar en su horario (se toca la muñeca varias veces como si tuviera un reloj) y rompiendo el parante de su micrófono. Esto último es algo que el artista suele hacer en muchas de sus presentaciones.



- Cabe destacar que ayer sábado, alrededor de la 1:30 pm, la señorita Daniela Darcourt posteó un video en su cuenta oficial de Instagram desde un avión en Miami anunciando su regreso a Lima. Varias horas más tarde, la misma artista publicó otro video donde señalaba que ya estaba en Lima.



- Alternativo Music Festival es un evento que fomenta y respeta el trabajo de grupos, solistas y proyectos artísticos, que entienden lo que significa ser parte de un espectáculo de una logística grande y una producción donde la puntualidad, respeto y profesionalismo es parte del éxito.



Agradecemos la difusión.