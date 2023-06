La cantante Daniela Darcourt no tuvo reparos en responder a Gisela Valcárcel luego que la productora saliera en defensa de Sergio George. La salsera conversó con el programa “Amor y Fuego” y aseguró que todos deben respetar las opiniones de los demás.

En declaraciones para el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la intérprete de “Señor mentira” aseguró que no está en contra de nadie; sin embargo, no tiene que guardarse ningún comentario porque ella es una persona frontal.

“No es ni contra Gisela, ni Yahaira, ni Sergio. Mi manera de decir las cosas no le cae bien a todo el mundo. Si alguien tiene que decir algo de mí que lo diga, bacán, y si no les gusta mi opinión, pues también yo lo respeto. Voy a seguir siendo como soy, directa, frontal, precisa con las cosas que a mí me parecen correctas. Las injusticias no me gustan”, aclaró Darcourt.

¿Qué dijo Daniela Darcourt?

Como se recuerda, la cantante conversó con “América Hoy” y confesó que ella no trabajaría con alguien que se burle de los sueños de los demás, esto tras conocer de la acusación de Farik Grippa al productor Sergio George.

Ante sus declaraciones, Gisela Valcárcel enlazó con el programa matutino de América Televisión para salir en defensa de Sergio George, a quien calificó como una persona con principios que no está jugando con el sueño de los cantantes.

“Estoy en desacuerdo con lo dicho por Daniela Darcourt, ha dicho que Sergio George estaría jugando con los sueños de nosotros, quiero decirles algo, a las 6 a.m. de hoy yo aprobaba lo último que ha hecho durante la noche de ayer el señor Sergio, me refiero al videoclip que mañana se grabará con las ganadoras de ‘La Gran Estrella’”, reveló.