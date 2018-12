Daniela Darcourt responde a acusaciones de "estafa" tras shows en Piura y Sullana

Daniela Darcourt explicó las razones que la llevaron a suspender sus presentaciones en Piura y Sullana el pasado 25 de diciembre. En diálogo con "América Espectáculos", la cantante aseguró que fue por seguridad que se retiró del escenario y lamentó que la hayan calificado de "estafadora".

"A veces los organizadores creen que mientras más tarde presentan al artista principal, más generan expectativa y más consume la gente, pero al momento de consumir más, empieza el tema de la sobredosis de alcohol y el público nos hecha la culpa a nosotros", indicó Daniela Darcourt en declaraciones al canal de TV.

"Si bien es cierto nosotros estamos detrás, algunas veces llegamos al punto (donde se realizará la presentación) y no nos dan el restante (el pago que falta) y cómo nos exponemos a tocar sin que eso se remunere", aclaró Darcourt.

"Eso fue lo que pasó en el primer show de Piura, se demoraron un poco con el tema del pago y son cosas que yo, como artista, no veo. Yo me encargo de mi orquesta y del escenario", agregó la ganadora de "El gran show: El artista del año".

"En Sullana tuvimos que cortar el show con mucha pena por que hubo una trifulca bastante grande, por el mismo tema del horario y porque mientras más tarde es, más alcohol y menos control", manifestó Daniela Darcourt respecto al segundo concierto.

"Yo llegué y estaba completamente lista para terminar el espectáculo pero que hago si me dicen: ‘Daniela para’ y yo volteo y veo una silla volando sobre la cabeza de alguien. No me puedo exponer, ni exponer a los que estás detrás (su orquesta)", finalizó.