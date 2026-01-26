Daniela Darcourt sale en defensa de Luis Advíncula por presunta agresión en Matute

La cantante Daniela Darcourt alzó su voz de protesta por las agresiones que sufrieron algunos jugadores de Alianza Lima durante un reciente entrenamiento en Matute, donde se especula que Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido afectados. Ante esto, la salsera condenó los hechos de violencia.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, la intérprete de “Señor mentira” no ocultó su malestar por lo sucedido y precisó que este hecho traspasó los límites.

El caso se volvió más cercano al enterarse que uno de los principales afectados habría sido Luis Advíncula, futbolista con el que mantiene una cercana amistad y a quien considera parte de su familia.

“Fuera de que Luis sea mi hermano y que yo lo respaldo con toda la fuerza de mi corazón, es parte de mi familia. Soy hincha de Alianza (Lima). Han ido a encontrar personas que no tenían absolutamente nada que ver”, dijo la salsera.

Luis Advíncula y Daniela Darcourt tienen una hermosa amistad.

“Tanto Luis como Paolo han salido bastante afectados y perjudicados. Te lo veo de primera mano porque sé que mi hermano ha estado bastante tocado por esto”, agregó Daniela Darcourt, notablemente conmovida.

Por otro lado, Daniela Darcourt también fue consultada por los rumores en torno a una posible reconciliación con el bailarín Waldir Felipa.

“Increíble, yo lo he dicho siempre: Waldir es parte de mi familia… lo que pase entre nosotros o no, quede entre nosotros, por favor”, precisó.