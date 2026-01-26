Escuchar
(2 min)
Daniela Darcourt respaldó a Luis Advíncula tras presunta agresión en Matute. (Foto: Instagram)

Daniela Darcourt respaldó a Luis Advíncula tras presunta agresión en Matute. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Daniela Darcourt respaldó a Luis Advíncula tras presunta agresión en Matute. (Foto: Instagram)
Daniela Darcourt respaldó a Luis Advíncula tras presunta agresión en Matute. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La cantante Daniela Darcourt alzó su voz de protesta por las agresiones que sufrieron algunos jugadores de Alianza Lima durante un reciente entrenamiento en Matute, donde se especula que Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido afectados. Ante esto, la salsera condenó los hechos de violencia.

Daniela Darcourt sale en defensa de Luis Advíncula por presunta agresión en Matute
Farándula

Daniela Darcourt sale en defensa de Luis Advíncula por presunta agresión en Matute

Daniel Menacho y Ximena Galiano se unen en la conducción de un programa concurso
Farándula

Daniel Menacho y Ximena Galiano se unen en la conducción de un programa concurso

César BK contrató seguridad tras agresión de Leslie Shaw y El Prefe: “En mi caso es ser precavido”
Farándula

César BK contrató seguridad tras agresión de Leslie Shaw y El Prefe: “En mi caso es ser precavido”

“Yo soy”: Imitador de Steven Tyler conquista al jurado y clasifica a la siguiente ronda
Farándula

“Yo soy”: Imitador de Steven Tyler conquista al jurado y clasifica a la siguiente ronda