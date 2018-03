Daniella Pflucker, recordada por su papel en la serie "Así es la vida", acusó al actor Guillermo Castañeda de abuso sexual. La actriz dio detalles de su denuncia a través de un extenso post que compartió en Facebook.

Pflucker señaló que fue "violentada sexualmente" por Castañeda en 2016, cuando mantenían una relación sentimental. Explicó que el actor se aprovechó "de la admiración" que en ese entonces sentía por él, para "hacer abuso de poder y violentar".

Guillermo Castañeda. (Foto: Facebook) Difusión

"Yo me enamoré mucho de alguien a quien admiraba desde los 13 años. Cuando tenía 19 y él 30 me hizo creer que sentía lo mismo por mí y que por ese amor que yo tenía, estaba prácticamente en la obligación de demostrárselo, de buena o mala manera", escribió la actriz.

"Esto fue lo que me pasó en octubre y noviembre del 2016: Fui manipulada y abusada por el actor y comediante Guillermo Castañeda. Quien llenó mi alma y mi mente de mentiras con respecto a sus sentimientos por mí y su relación o pseudo relación de ese momento", continuó.

Según da cuenta Daniella Pflucker, el protagonista del filme "El guachimán" intentó convencerla de que no denuncie el hecho y cubrió los costos de un tratamiento psicológico al que la actriz se sometió para superar lo ocurrido.

"No bastó con que intentes convencerme de que las cosas se te salieron de las manos. No bastó con que vengas a mi casa, le llores y supliques a mi mamá que guarde silencio de la manera más cobarde.

No bastó con que me pagues una terapia psicológica durante varios meses en el 2017 como intento de remedio", detalló la joven.

Finalmente, Daniella instó a quienes han sufrido de abuso físico o psicológico a denunciar, pues considera que exponiendo el tema es la única manera de remediar cualquier daño.

"Espero de corazón que cualquier ser humano que se sienta vulnerado o indefenso saque ese león que lleva dentro y tenga el valor de decir no, una sola vez, y que esa vez sea suficiente. Espero que entiendan lo difícil que es para mi asumir por eso pido que no me pregunten más, y más chicas con dolor me ayuden a salir de esto", remarcó.

El Comercio intentó sin éxito comunicarse con Guillermo Castañeda para conocer su versión.