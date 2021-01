La actriz Danna Ben Haim, quien encarna a ‘Betty’ en la teleserie “De vuelta al barrio”, utilizó sus redes sociales para narrar el terrible episodio que vivió cuando el expresentador de TV Jaime Cillóniz, la retuvo en un ascensor por cerca de 15 minutos.

“Habrá pasado 1 minuto hasta que empecé a grabar. Me disculpo por los gritos desaforados, mi nivel de desesperación era inexplicable. Estaba demasiado nerviosa, ni siquiera podía formar oraciones”, escribió la actriz en Facebook.

En comunicación con el diario El Comercio, Danna Ben Haim explicó que ya tomó acciones legales contra Jaime Cillóniz y que, según los policías que le atendieron en la comisaría de Miraflores, Cillóniz había sido detenido días antes por violencia doméstica.

“Estoy bien, más tranquila… He tomado acciones legales, he presentado mi denuncia en la comisaría. Los mismos oficiales me mandaron a la Dirincri, donde me dijeron que el delito está tipificado como tentativa de secuestro”, contó Danna Ben Haim.

“Los vecinos me dijeron que no es la primera vez que tienen problemas con él, que incluso debe dinero al edificio… Los policías me dijeron que, hace tres días, el señor ya había estado ahí por violencia doméstica”, añadió la actriz sobre el presentador del fenecido espacio “Conversa conmigo”.

Asimismo, Danna, señaló que abogados de su entorno le han explicado que por la condición de Jaime Cillóniz la denuncia no procedería, sin embargo, espera que el lamentable hecho no se repita con nadie más.

“Muchos amigos abogados y gente que conozco me han dicho que al ser una persona que no está bien del todo posiblemente la denuncia no proceda. Solo quiero que no se repita algo así y que alguien ayude a la madre, espero le puedan dar la ayuda necesaria porque debe ser difícil vivir en esa situación con una persona que no está bien”, precisó la actriz.

Danna Ben Haim compartió un video de más de 13 minutos donde muestra cómo sucedieron los hechos y cómo Jaime Cillóniz no le permitió salir del ascensor pese a que ella estaba muy nerviosa.

“Gracias eternas a los vecinos que un poco más y rompen la puerta trasera para sacarme. La denuncia ya está sentada en la comisaría. Este señor es un peligro, sobre todo para los propios vecinos de ese edificio. Estoy bien y a salvo”, escribió al final de su publicación.





